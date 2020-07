Nye almene boliger på vej ved Smørum-rundkørsel

Byggeriet, der omfatter 34 lejligheder, er et led i et projekt, der også omfatter Stenløse og Ølstykke

Der er godt gang i bolig-byggeriet i Smørum for tiden.

Nærmere bestemt på hjørnet af Skebjergvej og Smørum Parkvej, ved rundkørslen ud mod motorvejs-tilkørslen, har forbipasserende ikke kunnet undgå at bemærke, at der er spærret af med hegn og sat gang i gravninger.

Det er GVL Enterprise A/S, der står for byggeriet, på vegne af KAB og boligforeningen 3B. Målet er at opføre 34 almene boliger på stedet.