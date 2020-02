Ny udvikling af Stenløse Syd: 17 nye lejeboliger klar til indflytning i foråret 2021

Boligselskabet Hareleddet 46 har netop sat gang i et nyt bolig-projekt, hvor beboerne får egen have eller tagterrasse

Udviklingen af bydelen Stenløse Syd har været massiv gennem de senere år, men som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så er et nyt bolig-projekt under opsejling i området.

"Totalentreprenøren Hhm A/S er netop gået i gang med afrømning af muld, inden der støbes fundamenter i de kommende uger. Det er en spændende start-fase, som vi ser meget frem til at udføre," siger Jørgen Nielsen fra "Boligselskabet Hareleddet 46".

Det var ellers ikke planen, at der på Hareleddet skulle opføres nye boliger. I stedet var der tale om et erhvervs-formål, men det projekt så aldrig dagens lys.

Erhverv blev droppet

"I forbindelse med planlægningen af Stenløse Syd var grunden oprindeligt lokalplanlagt til et supermarked, men der var angiveligt ikke interesse for at placere en ny butik så tæt på Egedal Centret. I stedet har vi erhvervet grunden med henblik på at opføre lejeboliger, og det glæder vi os rigtig meget til," siger Jørgen Nielsen.