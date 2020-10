I højre side af Krogholmvej, når man kommer kørende fra Værebro, ses dette stoppested, der betjener brugerne af "Linje 358". Stoppestedet har medført flere henvendelser fra borgere, som ikke føler sig trygge, og det får nu Egedal Kommune og Movia til at arbejde for en omlægning af ruten. Foto: KT

Ny rute for Linje 358: To stoppesteder er alt for farlige

Flere borgere har udtrykt bekymring over to stoppesteder på Krogholmvej. Nu er Egedal Kommunen og Movia klar med en løsning

Lokalavisen Egedal - 12. oktober 2020 kl. 13:10 Af Kenneth Tanzer

"Vi og Movia har slået en skævert, og den retter vi selvfølgelig op på."

Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, er klar til at handle ovenpå en stribe henvendelser fra borgere, som er utrygge ved de to nuværende stoppesteder på Krogholmvej, der er placeret efter ændringen af "Linje 358".

"Vi kan godt se, at stoppestedet i højre side i retning mod Stenløse på ingen måde er hensigtsmæssigt. Det er placeret tæt op af en vejgrøft og uden overgang over vejen. Man får helt ondt i maven, når man står der, og det er ikke sikkert for hverken børn eller gangbesværede. Derfor er vi nu klar til at finde en løsning sammen med Movia," siger Bo Vesth til Lokalavisen Egedal.

Og alt tyder på, hvis byrådet ender med at nikke ja, at løsningen bliver en omlægning af ruten for "Linje 358." Teknik- og Miljøudvalget har i hvert fald anbefalet ruten ændret, så bussen kører op ad Frode Fredegods Vej fra Krogholmvej, vender i rundkørslen og kører tilbage ad Frode Fredegods Vej og tilbage på Krogholmvej.

"Movia vurderer, at omlægningen er mulig, og dermed kan vi droppe de to nuværende stoppesteder," siger Bo Vesth.

Omlægningen af "Linje 358" vil byde på udgifter, men i år gives den øgede udgift som en tillægsbevilling på 50.000 kr., og til næste år lyder tillægsbevillingen på 200.000 kr. Derefter vil man forsøge at finde en reduktion på driftsudgifterne i 2022 og årene frem ved trafikbestillingen for 2022.

"Der vil altid være udgifter forbundet med en omlægning af en rute, men i dette tilfælde bliver vi nødt til at reagere, når forholdene ikke er sikre for vores brugere af ruten," siger Bo Vesth.

Det er ellers ikke mange måneder siden, at ruten på "Linje 358" blev ændret for at skabe en mere effektiv og direkte rejseforbindelse fra Stenløse Station mod Værebro og Jyllinge.

Efter ændringen har det dog vist sig, at skoleelever til Lilleskolen i Roskilde, der er bosat i villakvarteret omkring Frode Fredegods Vej, har fået længere gangafstand til "Linje 358", og at de føler sig utrygge, når de benytter de nye stoppesteder på Krogholmvej.

Ingen gener for Linje 216 "Linje 358" har i øvrigt en række bindinger andre steder, som linje og køreplan forsøges planlagt efter. Det er blandt andet ankomst- og afgangstider i forhold til Stenløse og Roskilde stationer samt og ringetider på Jyllinge Skole og Himmelev Gymnasium. Linjen er herudover bundet op på linje 216, der blandt andet er planlagt efter ringetider i skoledistrikt Smørum samt en række fællesstrækninger med andre linjer. Det vurderes dog ikke, at omlægningen vil medføre større gener for linjerne 216 og 358.

"Køretiden øges med tre minutter i begge retninger ved den mulige omlægning," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.