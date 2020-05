Ny roman: Ganløse-forfatteren Anne Hjælmsø udgiver sin fjerde bog

"Jeg glæder mig rigtig meget til at sende min nye bog på gaden. Det er altid en spændende proces, når man som forfatter afslutter et stykke arbejde og sender det ud i den store verden, hvor læseren kan drage sine egne konslusioner," siger Anne Hjælmsø, der er uddannet cand. mag. i nordisk litteratur.

Bogen "Næsten lykkelig" handler om pigen Maja, der er født i Vietnam, hvor hun boede i sine første leveår i et land, der var totalt i kaos under Vietnamkrigen. Hun rives væk fra sine kendte omgivelser af en velmenende dansk sygeplejerske, der fatter kærlighed til hende og tager hende med hjem til Danmark.

Hun prøver at tilpasse sig, smiler og er dygtig, men under huden kribler det uroligt.

"Man keder sig ikke et øjeblik under læsningen, der er nyt at opdage hele tiden, også i Vietnam hvor Maja rejser til som voksen. Flot skildring af et helt anderledes land, af Majas følelser ved at komme dertil, at lære sproget, føle sig hjemme og forstå noget om befolkningens barske vilkår. Man er underholdt fra først til sidst i denne vidtfavnende og psykologisk velfunderede roman," lyder det i præ-anmeldelsen fra bibliotekar og lektør, Jette Landberg.