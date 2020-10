Peter Otken bliver indsat som ny præst i Ledøje-Smørum sogn den 8. november. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Ny præst: Skfiter fra det ene sogn i Egedal til det andet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny præst: Skfiter fra det ene sogn i Egedal til det andet

Peter Otken skifter Ganløse-Slagslunde ud med Ledøje-Smørum

Lokalavisen Egedal - 27. oktober 2020 kl. 08:05 Kontakt redaktionen

En ny præst er på vej til kirkerne i Ledøje og Smørum fra 1. november. Peter Otken bliver formelt indsat i embedet af provst Eskil Dickmeiss ved to gudstjenester i kirkerne søndag den 8. november.

Peter Otken har tidligere i et år været barselsvikar for i et andet sogn i Egedal, nemlig Slagslunde og Ganløse, som også ligger i Frederikssund Provsti. Han har også været vikar i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro i København.

Peter Otken begyndte at læse teologi i 2013. I 2019 blev han teologisk kandidat fra Københavns Universitet på den specialeafhandling om forkyndelsen i den første del af Martin Luthers store prædikensamling, Kirkepostillen.

Før teologistudierne arbejdede den ny præst næsten 20 år i forsvaret, hvor han blant andet har været udsendt til Bosnien-Herzegovina og til Afghanistan.

"Jeg glæder mig meget til at begynde at arbejde i Ledøje og Smørum. Jeg har arbejdet et år, i hvad der næsten er nabosogne, og jeg har virkelig nydt samarbejdet med nogle rigtig gode kollegaer, et opbakkende menighedsråd og den luksus, at der kommer en fast kernemenighed til søndagsgudstjenesterne", siger Peter Otken.

"Som præst bliver man meget glad og taknemmelig, når man søndag efter søndag møder de samme medlemmer af menigheden, og over at de hver søndag gider komme og høre præsten prædike."

Peter Otken glæder sig også til at tage del i de mange forskellige aktiviteter, som sker i kirkerne i Ledøje og Smørum, og til i det hele taget at lære sognene at kende.

Under Covid-19-restriktionerne savner han kaffen efter gudstjenesten og glæder sig til, at det igen bliver muligt at drikke kirkekaffe sammen med resten af menigheden.

"Jeg ved godt, at det ikke ville være godt, hvis alle de andre medlemmer af menigheden var helt enige med mig, men for sognepræsten må det være i orden at sige, at kirkekaffen er en meget vigtig del af søndagsgudstjenesten. Jeg glæder mig til, at vi igen også kan have det fællesskab sammen om søndagen."

Peter Otken er 55 år og har to voksne børn. Da der ikke følger nogen bolig med stillingen, bliver han foreløbig boende i København.

due