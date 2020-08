Området ved Cirkuspladsen i Ølstykke ud til Gammel Roskildevej fremstår som en uslået græsmark. Nu bliver der taget hånd om området. Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Ny plan for Egedals grønne vedligeholdelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny plan for Egedals grønne vedligeholdelse

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget en ændret vedligeholdelse af udvalgte grønne arealer og cirkuspladser

Lokalavisen Egedal - 17. august 2020 kl. 08:31 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Kommune er igen klar til tage hånd om vedligeholdelsen af udvalgte grønne arealer og cirkuspladser.

Det står klart efter det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor det blev det blev besluttet at godkende en ændret vedligeholdelse.

I forbindelse med vedtagelsen af "Budget 2018-2021" blev vedligeholdelsen af udvalgte grønne arealer og cirkuspladser ellers reduceret, men den besparelse blev rullet tilbage med vedtagelsen af det seneste "Budget 2020-2023".

Tilbagerulningen var dog betinget af, at den fremtidige vedligeholdelse skulle tilskynde til en øget biodiversitet samtidig med at arealerne kunne anvendes til samme formål som tidligere.

Ændringerne af vedligeholdelsen omfatter det grønne areal mellem Skovvej og Buresø samt cirkuspladserne i Smørum og i Ølstykke.

For arealet mellem Skovvej og Buresø vil de primære ændringer være, at græsklipningsintervallet ændres, at der flyttes rundt på de eksisterende træfigurer og at der placeres nye bænke.

På Cirkuspladsen i Smørum vil græsklipningen delvist blive genindført på en måde, der tilgodeser brugerne, samtidig med at dele af arealet får en mindre intensiv vedligeholdelse. Der laves desuden stier efter brugernes behov.

På Cirkuspladsen i Ølstykke vil græsklipningen af en del af arealet blive opretholdt, og der vil blive klippet stier til gående og ridende. Resten af arealet vil blive anvendt som forsøgslaboratorium, hvor det er muligt at prøve forskellige biodiversitetstiltag af i praksis.

Til gengæld valgte Teknik- og Miljøudvalget ikke at godkende forslaget om pleje ved Grønningen i Ganløse. Her var der ellers lagt op til en differenceret græsklipning, en indramning af arealet med træer og tilføjelse af vilde urter.

"Vi blev enige om, at der slås græs over hele arealet, men der plantes ikke træer bortset fra området ved daginstitutionen. Folk er ikke interesserede i beplantning på Grønningen. Området betyder meget for borgerne i Ganløse, da der ofte afvikles arrangementer, så vi skal ikke lave om på Grønningen," lyder det fra Ulrik John Nielsen fra det nye parti "Lokallisten Ny Egedal".

Ifølge Egedal Kommune, så kan de foreslåede ændringer indføres løbende over de kommende år primært ved ændrede driftsmetoder, men også ved udførelse af mindre anlægstiltag.

"Det betyder, at der er plads til at blive klogere undervejs, og gøre erfaringer med de valgte driftsmetoder," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.

Inden for råderummet Ændringerne kan udføres inden for det økonomiske råderum, som tilbagerulningen af besparelsen giver, når ændringerne indføres løbende som en blanding af driftsændringer og anlægsændringer.

"Reduktionsforslaget i 2018 indeholdt også en ændret græsklipning på fodboldbaner. Denne ændring fastholdes. Midlerne hertil, der udgør en del af besparelsen, anvendes nu på de øvrige arealer. Den nye pleje af arealerne vil give både plads til biodiversitet og rekreativ anvendelse. Nogle steder vil arealet, der er til rådighed være lidt mindre end tidligere, men det vurderes, at det ikke vil påvirke anvendelsen. Tiltagene for at øge biodiversiteten vil af nogle borgere blive oplevet positivt, fordi arealerne får et mere 'vildt' og levende udtryk. Andre borgere vil opleve tiltagene som rodet," oplyser administrationen.