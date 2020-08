Ulrik John Nielsen, byrådsmedlem for partiet "Lokallisten Ny Egedal", har placeret dette skilt op ud til Knardrupvej og Kalveholmvej.

Ny modstand mod arresthus: Byrådsmedlem planter kæmpe banner midt på mark

Egedal-politiker Ulrik John Nielsen markerer sin utilfredshed mod arresthus-projektet i Kildedal Nord

Lokalavisen Egedal - 17. august 2020

Hvis nogen skulle være i tvivl om byrådsmedlem Ulrik John Nielsens holdning til kommunens arresthus-plan i Kildedal Nord, så er de det med garanti ikke længere.

På en mark ud til Knardrupvej og Kalveholmvej har han nemlig placeret et stort skilt med teksten "Jeg siger nej tak til et fængsel/arresthus her".

"Ejeren af grunden gav mig lov til at sætte skiltet op på sin mark, så det brugte jeg noget af min søndag på. Det blev også bemærket af flere bilister, som både dyttede og gav et anerkendende "thumbs up". Det var lidt sjovt," siger Egedal-byrådsmedlem Ulrik John Nielsen, der sammen med byrådskollegaerne Bettina Zarp og Helle Anna Elisabeth Nielsen i sidste uge stiftede det nye parti "Lokallisten Ny Egedal".

Han håber, at banneret, der er plantet tæt på det mulige arresthus-areal, kan være med til at få yderligere dialog med borgerne.

"Mange aner ikke engang, hvor Kildedal Nord ligger, så forhåbentlig kan banneret sætte mere fokus på projektet og få flere borgere på banen, inden det er for sent. Jeg har fra dag ét været imod dette projekt, da jeg ikke mener, at Egedal Kommune skal "brandes" på et stort fængsel i et skønt naturområde," siger Ulrik John Nielsen.

Forhandlinger Et flertal i Egedal byråd vedtog på sit møde i juni at arbejde videre med arresthus-forslaget i en samlet helhedsplan for området, der også giver mulighed for blandet byformål som eksempelvis boliger og idrætsfaciliteter.

Med beslutningen i juni går kommunen nu i realitetsforhandlinger med Kriminalforsorgen om placering, udformning, pris, vilkår samt vejbetjening af et eventuelt kommende arresthus, Den endelige beslutning tages dog først, når byrådet godkender en købsaftale.