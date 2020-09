To partier har forladt forhandlingsbordet i Egedal Kommune og bliver ikke en del af det kommende budget. Arkivfoto

Ny lokalliste og SF forlader budget-forhandlinger

De to partier føler sig ikke velkomne i forligskredsen og kan ikke få øje på deres aftryk i budgettet

Lokalavisen Egedal - 21. september 2020 Af Kenneth Tanzer

Lokallisten Ny Egedal og SF bliver ikke en del af det kommende "Budget 2021-24" i Egedal Kommune.

De to partier har nemlig valgt at trække sig fra de igangværende budget-forhandlinger, der er gået ind i den sidste og afgørende fase.

"Vi kan ikke se de klare SF-aftryk i det budgetforlig, som er ved at blive indgået. Vi er ikke imod de ting, som ser ud til at blive vedtaget, men vi ønsker at hæve serviceniveauet, og efter vores mening, så bliver det ikke hævet nok. Vi kunne eksempelvis have fået minimumsnormeringer," siger SF's byrådsmedlem Jens Skov til Lokalavisen Egedal.

Beslutningen hænger dog også sammen med, at partiet ikke er en del af forligskredsen fra 2018, der tæller Venstre, Socialdemokratiet, DF, Jacob Loessl, Liberal Alliance og Charlotte Haagendrup.

"Når man laver et budget, så bør man også blive inviteret med i forligskredsen, og det er vi ikke blevet. Vi kan ikke komme ind i kredsen, og når man ikke er med, så er det svært at være med i budgettet, for rigtig mange ting - blandt andet anlægsrammen ligger under forligskredsen. Skal vi indgå et budgetforlig, så skal det være hele budgettet - også det, som ligger under forligskredsen," lyder det fra Jens Skov.

Samme toner lyder fra Egedals nystiftede parti, Lokallisten Ny Egedal.

Bør være med "Vi er trådt ud af forhandlingerne, for når vi ikke er velkommen i forligskredsen, så kan vi heller ikke være en del af budgettet. De store linjer i budgettet tegnes netop af partierne i forligskredsen, og hvis vi ikke er med ved bordet, så bliver det svært at få vores mærkesager igennem. Vi mener dog helt klart, at kommunens tredjestørste parti skal være med i forligskredsen. Efter sidste års budget stod der i forligsteksten, at man ville drøfte en udvidelse af kredsen, men det ønsker man tydeligvis ikke alligevel," siger Ulrik John Nielsen, gruppeformand fra Lokallisten Ny Egedal.

Han startede med at være en del af forligskredsen for to år siden, men da han blev eksluderet af Venstre, så røg hans plads i forligskredsen.

Lever ikke op til ønsker "Det hører fortiden til, og når man kommer med et nyt parti, der gerne vil samarbejde med alle og spille byrådet bredt, så bør man også blive inviteret ind i forligskredsen. Alt andet er uacceptabelt," siger Ulrik John Nielsen, der dog også forlader de igangværende forhandlinger, fordi budgettet ikke lever op til partiets ønsker.

"Vi kan ikke helt genkende os selv i budgettet. Nogle områder bliver prioriteret, men vi har blandt andet ønsket bedre normeringer på børneområdet, et større fokus på de ældre og muligheden for hjemmepasning samt midler til socialområdet til familier med handicappede børn og svære diagnoser. Intet af det ser ud til at finde vej til budgettet, og det må vi tage konsekvensen af. Det er ærgerligt, for vi har arbejdet i timevis på dette budget," siger Ulrik John Nielsen.