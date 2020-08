Ny lokalliste fik grønt lys - og en borgmester-røffel

Helt så gnidningsløst gik det dog ikke senere, da Helle Anna Elisabeth Nielsen skulle holde sine første indlæg som listens repræsentant. Det var under punktet om et arresthus ved Kildedal, hvor hun, som tidligere omtalt her på sn.dk/egedal, fremlagde listens forslag om en analyse af området.

Hendes svar om hvorfor et salg af Kildedal-området burde analyseres, var meget langt - lidt for langt, syntes borgmester Karsten Søndergaard, der som mødeleder afbrød hende:

"Du skal runde af." Men Helle Anna Elisabeth Nielsen forsvarede sig med, at hun mente det var vigtigt at svare alle, og hun fortsatte.

Karsten Søndergaard gentog, at hun skulle runde af nu. Senere trykkede hun sig ind igen, og igen med et indlæg, der fik mødelederen til at bemærke, at "du har 30 sekunder til at runde af".