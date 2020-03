Eleverne i Egedal Kommunes folkeskoler kan glæde sig over et tilfredstillende karaktergennemsnit i de bundne prøvefag for 9. klasse. Det er højere end landsgennemsnittet. Pressefoto

Ny kvalitetsrapport: Egedals skoleelever er igen bedre end landssnittet

For andet skoleår i træk har Egedals elever markeret sig over landsgennemsnittet i de bundne prøvefag for 9. klasse - til gengæld lever man ikke op til nationalt læsemål

Lokalavisen Egedal - 06. marts 2020

Folkeskoleeleverne i Egedal Kommunes 9. klasse holder skansen i forhold til "vennerne" i resten af landet.

Ligesom det foregående skoleår klarede de sig med et snit på 7,2 i de bundne prøvefag lidt bedre end landsgennemsnittet på 7,1.

Det viser den nye kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.

Dog var "sejren" mere markant i skoleåret 2017/18, hvor Egedal kunne fremvise et snit på 7,3, mens landsgennemsnittet lå på 7,0.

Et kig på snittet i dansk viser, at Egedal Kommune ligger på 7,0, hvilket er 0,2 procentpoint højere end landsgennemsnittet på 6,8.

Også i matematik løber Egedal-eleverne med sejren. Her kan kommunen fremvise et snit på 7,2, mens man på landsplan ligger på 7,0 - for Egedals vedkommende er det dog 0,2 karakterpoint lavere end i skoleåret 2017/2018.

Rapporten viser også, at de "bedste" karakterer er hentet af eleverne på Balsmoseskolen i Smørum og Ganløse Skole.

På Balsmoseskolen opnåede man et karaktergennemsnit på 8,4, mens det på Ganløse Skole lå på 8,1. I den anden ende af skalaen finder man Toftehøjskolen og Stengårdsskolen i Ølstykke med et snit på henholdsvis 6,0 og 5,7 .

Ganløse Skole topper Rapporten viser også forskellen mellem afdelingernes opnåede karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference over tre år fra 2016-2019. Her konkluderes det, at Ganløse Skole, Balsmoseskolen, Hampelandsskolen og Bækkegårdsskolen har præsteret over forventet niveau, mens Boesagerskolen, Lærkeskolen, Stengårdsskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen ligger på et niveau under forventet.

Mens rapporten vender tommelfingeren opad i forhold til Egedals karakterergennemsnit i de bundne prøvefag for 9. klasse, så er der plads til forbedring, når man kigger på de nationale test i læsning og matematik.

"Generelt kan det anføres, at kommunen på 2. og 8. klassetrin lever op til målet om, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test i læsning reduceres år for år," lyder det i rapporten.

Derimod lever Egedal Kommune ikke op til det nationale mål om at andelen af elever med dårlige resultater i læsning skal reduceres på 4. og 6. klassetrin.

Plads til forbedring "I læsning ligger Egedal i 2019 på de testede klassetrin under landsgennemsnittet," lyder det i kvalitetsrapporten, som i forhold til matematik konkluderer følgende:

"Samlet set lever Egedal Kommune ikke op til målsætningen om, at andelen af elever med dårlige resultater i matematik skal reduceres år for år. I matematik ligger Egedal i 2019 på de testede klassetrin under landsgennemsnittet."