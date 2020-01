Farvel til dieselbussen, og over på denne her. Det er et målene i klima- og energiplanen. Foto: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny klimaplan for Egedal: Farvel til private oliefyr og dieselbusser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny klimaplan for Egedal: Farvel til private oliefyr og dieselbusser

Klima- og energiplan vil halvere CO2-forbruget i Egedal frem til 2030. Jeg synes vi har forudsætningerne til at nå det, siger udvalgsformand

Lokalavisen Egedal - 24. januar 2020 kl. 07:30 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem mod 2030 skal olie udfases som individuel opvarmning i Egedal. Med andre ord skal de private oliefyr helt væk, og det vil betyde en reduktion i CO2-udslippet på 2.500 ton CO2. Det er blot et af flere mål, som Egedal Kommune har sat sig, som led i en ny klima- og energiplan.

Den er blevet vendt og drejet på møder i flere udvalg, heriblandt Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Flere tiltag En rapport med indsatsområder blev fremlagt for politikerne. Her fremgik det, at Egedal vil halvere CO2-forbruget frem til 2030, og at det, udover oliefyrenes exit, skal ske ved tiltag som for eksempel:

- Fossilfri transport indføres frem mod 2035.

- Skifte til LED-belysning på 50 procent af kommunens veje og alle kommunale bygninger inden 2024.

- Udfasning af diesel i busdriften frem til 2025.

- Olieopvarmede kommunale bygninger skal omlægges inden 2021.

- Virksomheder skal gennem bæredygtigheds-forløb.

Målene skal følges op årligt, og der skal iværksættes informations-kampagner, møder og kampagner

Det var et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der tilsluttede sig klima- og energiplanen.

"Udvalget bad administrationen om at i forlængelse af klima- og energiplanen at fremsætte planer for omstilling af elbusser, hurtigere omstilling af LED- belysning samt omstilling af varmeforsyning i kommunale bygninge", siger Bo Vesth (V), formand for udvalget.

De mindre byer Han vedstår, at det er "meget ambitiøse mål", herunder at sige farvel til de private oliefyr:

"Men jeg synes vi har forudsætningerne for at nå det. Vi har fjernvarmeværk med god udbredelse, men selvfølgelig er der også udfordringer. For hvad med de mindre bysamfund? Hvad gør vi der?"

Han nævner Knardrup og Hove som eksempler på mindre byer, der ikke har fjernvarmeværk.

Det vil koste Det helt overordnede mål om en halvering af CO2-forbruget frem til 2030 tror Bo Vesth også på:

"Det er klart, at vi løber ind i flere udfordringer. Hvis for eksempel Frederikssundsmotorvejen kommer, så er vi jo ikke herre over CO2-udslippet her. Men der er flere håndtag, vi kan skrue på."

Han peger på LED-belysning, der kan udskiftes hurtigere og mere udbredelse af fjernvarme som eksempler.

Men samtidig skal borgerne ikke regne med at det bliver omkostningsfrit:

"Det er en voldsom naiv tankegang at tro, at det ikke vil koste et eller andet", siger Bo Vesth.

Den nye klimaplan for Egedal er ikke en udløber af en national beslutning, siger udvalgsformanden:

"Den har vi taget op af egen drift. Målene for den gamle plan var udtømte, så der var brug for at vi fik sat en ny retning."