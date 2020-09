Ny jordemoder-klinik åbner i lokalt velværehus

"Jeg har i mange år haft et ønske om at have mere tid til samtalerne, og det som tid, ro og nærvær hos en erfaren jordemoder kan gøre for de kommende forældre," siger Malene Bursøe, der har store ambitioner for klinikken i Veksø.

Tryg base

"Uddannelsen som coach har givet flere muligheder, og dette har været baggrunden for at starte min egen klinik. Jeg har rigtig meget erfaring med samtalerne - også de lidt svære af slagsen. I mange år har jeg som jordemoder set rigtig mange gravide og taget imod rigtig mange babyer. Efter fødslen har jeg kun haft kontakt med den fødende, hvis jeg har været heldig at møde dem igen, men jeg har en drøm om at give kommende forældre en tryg base med kontinuitet og en mulighed for at få et rum til samtaler om en kommende graviditet samt det at være gravid og om at føle sig klar til at føde sit barn, blive forældre og have samme fagperson med sig på denne rejse. Et sådant forløb kan være for både den gravide og hendes partner. Den mulighed vil jeg gerne skabe med Camaniki," siger Malene Bursøe, der kommer til Veksø med 15 års erfaring fra specialafdeling på hospital.