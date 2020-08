Mikkel Davidsen er ny formand for Egedal Erhverv. Privatfoto.

Ny i front for Egedal Erhverv

Mikkel Davidsen afløser Anne Mollerup

25. august 2020

Egedal Erhvervs bestyrelse har afholdt et forsinket konstituerende bestyrelsesmøde, efter at Covid-19 tvang foreningen til at udskyde generalforsamlingen tilbage i marts måned. Ny bestyrelsesformand er Mikkel Davidsen fra Fortius Kommunikation, mens Pernille Bloch Madsen fra Vores Egedal forbliver næstformand.

"Omstændighederne tvang os til at finde en alternativ løsning på generalforsamlingen, og derfor valgte vi inden sommerferien at afholde valg og få godkendt regnskabet digitalt. Det var ikke den ideelle løsning, men heldigvis har medlemmerne været forstående", siger den nye bestyrelsesformand Mikkel Davidsen, der har været med i Egedal Erhvervs bestyrelse siden 2017.

"Jeg er glad for tilliden og glæder mig til at stå i spidsen for foreningen. Det lokale erhvervsliv udvikler sig positivt i disse år, og også Egedal Kommune har rykket sig meget på erhvervsfronten. Det momentum skal vi holde fast i, og derfor er der brug for en stærk erhvervsforening. Vi har ambitioner om at samle virksomheder fra hele Egedal i endnu højere grad - og så fortsætter vi med at være erhvervslivets "vagthund" og talerør", siger Mikkel Davidsen i en pressemeddelelse fra Egedal Erhverv.

Davidsen afløser Anne Mollerup, der har siddet som bestyrelsesformand de seneste to år, men har ønsket at bruge mere tid på egen coachingvirksomhed og arbejdet i den lokale skolebestyrelse.

"Anne har ydet en stor indsats som formand, og vi kommer til at savne hende i bestyrelsen. Det samme gælder i høj grad Karina Rydendahl, der også har været med i mange år, men nu er flyttet fra Egedal", siger Mikkel Davidsen.

Oven på den digitale generalforsamling er detailhandlen nu også repræsenteret i Egedal Erhverv, da Karina Mikkelsen fra Nyt Syn Egedal Optik er valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Flere arrangementer På den korte bane afholder Egedal Erhverv et socialt arrangement for deres medlemmer den 23. september på Ganløse Kro, og flere arrangementer venter forude - blandt andet en julefrokost for Egedals virksomheder den 20. november.

Bestyrelsen i Egedal Erhverv består nu af:

Mikkel Davidsen, Fortius Kommunikation (bestyrelsesformand) Pernille Bloch Madsen, Vores Egedal (næstformand) Jeanette Heckscher Sjølin, Knowledge Partner (kasserer) Jørgen Johansen, BlueCon Rie Borgstrøm, Forlaget Aksel Torben Lund, Advokatfirmaet Jantzen & Lund Karina Mikkelsen, Nyt Syn Egedal Optik

Egedal Erhverv er frivilligt drevet af lokale erhvervsdrivende. Det er kommunens eneste erhvervsforening, efter at Ledøje Smørum Erhvervsforening i slutningen af 2019 - efter flere års tilløb - lod sig sammenlægge under det fælles navn Egedal Erhverv. Foreningen har omkring 175 lokale medlemsvirksomheder. Et medlemskab koster 600 kroner per år uanset virksomhedsstørrelse og giver blandt andet adgang til en række medlemsarrangementer.

