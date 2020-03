Ny hverdag for butikkerne i Egedal Centret: Sådan rammer corona-krisen

Egedal Pizza & Grillbar har mistet 40-50 procent af sin daglige omsætning. Hårcaféen melder om et lille fald i antal bookninger, og så frygter Stenløse Boghandel for fremtiden. Fælles for de lokale butikker og spisesteder er dog en stor vilje til at kæmpe sig igennem corona-krisen

"Den helt store krise har vi heldigvis ikke set endnu, men vi ved, at der er en stor risiko for at hjulene går i stå."

Carsten Nielsen, formand for centerforeningen i Egedal Centret i Stenløse, gør en foreløbig status over de første indkøbsdage under landets nye "corona-hverdag".

For der er nemlig tale om en helt ny hverdag for butikkerne i det lokale center. Nogle har allerede mærket de barske konsekvenser af corona-krisen, mens andre stadig holder vejret og krydser fingre for en positiv udvikling.

"Vi må slå koldt vand i blodet og følge udviklingen. Selvfølgelig er det en rigtig hård tid, og nogle af vores butikker er hårdere ramt end andre, men for os er det vigtigt at bringe et budskab videre - vi er her stadig, vi har åbent, og vi råder over et dejligt og åbent center. Vi har taget alle vores forholdsregler med håndsprit og ekstra rengøring af centerets fællesområder. Derfor kan vi kun opfordre kunderne til at komme herned og støtte de lokale butikker. Det har en enorm betydning, at man stadig bakker os op," siger Carsten Nielsen, der understreger, at han og centerforeningens bestyrelse er klar til at kigge på hjælpe-løsninger.

"Vi går nu i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe de lokale butikker. Måske kan vi lave nogle grupper af butikker, hvor vi sammen bringer vores varer ud til folk. Det er en mulighed, som vi nu skal kigge på," siger Carsten Nielsen, hvis egen butik Centerkiosken Skjold Burne allerede er begyndt at levere varer ud.

"Vi tilbyder gratis levering, og vi har allerede leveret vin og chokolade hjem til kunderne, så det er en vej at gå," siger han til Lokalavisen Egedal.