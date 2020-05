Ny forening i Egedal vil øge livskvaliteten

Foreningen oplyser, at formålet er at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for målgruppen demente og pårørende uanset alder, handicappede uanset alder, ensomme og hjemløse uanset alder og 65+ årige med reelt behov for socialt samvær og reelt fysisk behov – og fortsat genoptræning i Egedal Kommune. Bagefter udfoldelserne er der tænkt en halv times socialt samvær og snak over en kop kaffe eller the i svømmehallens forhal.

Musik under svømmeturen

"Vi regner med at kunne tilbyde varmtvands-bassin, 25 meter bassin, almindelig sauna, dampbad og infrarød sauna. Der vil være musik i svømmehallen, som vi kan synge med på. Det er vores håb, at vi i fællesskab er med til at videreudvikle aktiviteterne til gavn for os alle og i det omfang vi kan hjælper hinanden og er konstruktive og positive. Man sørger selv for at komme frem og tilbage fra Ølstykke svømmehal. Vi håber, at vi kan få tid i Ølstykke Svømmehal hver fredag fra kl. 13.00 til kl. 15.00 i skoleåret under kyndig vejledning af en professionel instruktør og livredder," lyder det fra foreningen.