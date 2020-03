Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Lone Kvist som ny centerchef i Center for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune. Arkivfoto

Ny centerchef for skole og dagtilbud i Egedal

Det bliver den 43-årige Lone Kvist, som allerede er konstitueret i stillingen, som fremover skal sikre at børn i Egedal får de bedste vilkår for læring og udvikling

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Lone Kvist som ny centerchef i Center for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune.

Lone Kvist kender allerede området da hun har været centerchef siden 2019. Egedal Kommune får derfor en centerchef der kender organisationen, allerede har et godt netværk og som brænder for at skabe verdens bedste hverdag for børnene i Egedal.