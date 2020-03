Her ved begyndelsen af 2020 bor der 43.359 borgere i kommunen, men om tolv år ser indbyggeretallet ganske anderledes ud. Arkivfoto

Ny befolkningsprognose: Egedal Kommune får flere borgere

Egedal Kommune har vokseværk, og det kommer efter alt at dømme til at kunne ses på indbyggertallet.

Her ved begyndelsen af 2020 bor der 43.359 borgere i kommunen, men om tolv år ser indbyggeretallet ganske anderledes ud. Her vil Egedal Kommune, ifølge prognosen, råde over 47.867 borgere - altså en vækst på 4.508 personer.