Ny analyse: Egedal i top-ti over kommuner med det højeste sygefravær blandt plejepersonalet

Egedals plejepersonale har over 19 sygedage om året pr. ansat. Det viser en ny analyse fra tænketanken Cepos. Kommunen har dog stort fokus på at nedbringe sygefraværet

Egedal klemmer sig nemlig ind på en plads i top-ti over kommuner med det højeste sygefravær blandt plejepersonalet - kun Solrød, Gribskov, Dragør, Odsherred, Hørsholm, Kolding, Fanø, Brøndby og Frederikssund har et højere sygefravær.

Knokler hver eneste dag

Til gengæld ligger Egedal også langt efter Hedensted, Randers og Gladsaxe Kommuner, hvor sygefraværet for plejepersonalet er omkring 12-13 dage om året.

Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune, erkender, at placeringen er ærgerlig.

"Det er aldrig godt at ligge højt på en liste over sygefravær, men én ting er tallene, som Cepos vælger at fokusere på. Noget andet er årsagen til sygefraværet. Det finder jeg langt mere interessant," siger Vicky Holst Rasmussen, der ikke lægger skjul på, at Egedals plejepersonale løber hurtigt i hverdagen.

"Vores medarbejdere knokler hver dag for at levere den bedst mulige pleje til vores borgere, men vi må også erkende, at det er et område, som er svært at rekruttere personale til. Det betyder, at det tilbageværende personale skal løbe hurtigt. Deres trivsel skal vi kigge på," siger Vicky Holst Rasmussen.