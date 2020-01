Egedals to udvalgsformænd Charlotte Haagendrup (yderst til venstre) og Betina Hilligsøe, skriver her samarbejdsaftalen under med Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri Nordsjælland. Foto: KT

Ny aftale mellem Egedal Kommune og Dansk Byggeri: Flere skal tage en erhvervsuddannelse

I Egedal Kommune er der flere end 1900 registrerede virksomheder. Mange af dem er mindre virksomheder indenfor håndværksfagene.

Derfor er det vigtigt, at vise de unge de mange spændende muligheder indenfor håndværksområderne, når de vælger uddannelse.

"Jeg glæder mig til vores fælles arbejde om at få flere unge til at vælge og færdiggøre en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt, hvis vores lokale virksomheder også fremover skal have mulighed for at ansætte de medarbejdere, de har brug for. Samtidig er det også vigtigt, at de unge i kommunen får inspiration fra flere fag, når de skal vælge uddannelse, siger borgmester i Egedal Kommune Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.



Egedal Kommune har netop skrevet under på en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Formålet med aftalen er at arbejde tæt sammen om at få flere lokale unge til at interessere sig for erhvervsuddannelserne og sikre, at de unge, der starter på en uddannelse inden for bygge- og anlæg, også kan få en læreplads indenfor kommunegrænsen.