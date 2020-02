Opførelsen af den nye Harald Nybyorg er i fuld gang på Valdemarsvej i Ølstykke. Her kommer Handelsbanken Egedal også til at have lokale. Foto: KT

Ny Harald Nyborg får selskab af Handelsbanken

Men detailkæden kommer ikke til at ligge alene i det nybyggede byggeri, for Handelsbanken Stenløse har meldt sin ankomst i lokalerne på første sal - over den nye Harald Nyborg.

"Vi har i længere tid været på jagt efter et nyt tilholdssted. Vi har efterhånden været mange år i Egedal Centret, og da muligheden bød sig for at rykke ind i de nye lokaler over Harald Nyborg, så slog vi til. Vi kommer til at blive synlige med facade ud mod Frederikssundsvej, og så er det bare en god beliggenhed. Derudover kommer vi til at råde over en nem adgangsvej med gode parkeringsforhold, og det er også vigtigt," siger Mie Jarman, direktør i Handelsbanken.