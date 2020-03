I Egedal er man gået sammen om at hjælpe hinanden under den svære corona-tid. Adobe/Stock

Ny Facebook-gruppe ser dagens lys: Egedal-borgerne hjælper hinanden under corona-krisen

Ølstykke-borgeren Pernille Bloch Madsen har taget initiativ til Facebook-gruppen "Corona Egedal - Vi hjælper hinanden". Her kan folk få hjælp til alt fra indkøb til hundepasning

Lokalavisen Egedal - 13. marts 2020

I timerne efter statsministerens udmelding om den øjeblikkelige corona-situation i Danmark, så gik Ølstykke-borgeren Pernille Bloch Madsen til tasterne for at oprette Facebook-gruppen "Corona Egedal - Vi hjælper hinanden".

"Én af mine første tanker var, at der manglede et sted, hvor folk kunne få stillet sine spørgsmål. Formålet med gruppen har været at finde en platform, hvor vi kan være sammen uden at være sammen," siger Pernille Bloch Madsen til Lokalavisen Egedal.

I skrivende stund er 1431 Egedal-borgere medlem af gruppen, hvor folk både kan få hjælp eller tilbyde deres hjælp under corona-krisen.

Kan komme i knibe "På et tidspunkt kommer vores sundhedspersonale måske også i knibe, og så er det vigtigt at vi borgere har et sted, hvor vi kan byde ind med gode råd og hjælp. Det kan være alt fra hjælp til indkøb til hundepasning. Hjælp til børnepasning er også en mulighed, ligesom der måske sidder nogle ældre, som har brug for at snakke. I princippet er al slags hjælp i spil," siger Pernille Bloch Madsen, der allerede kan melde om det første tilfælde, hvor gruppen viste sin berettigelse.

"Jeg blev kontaktet privat af en dame, som havde brug for hjælp til indkøb. Når sådan en besked kommer, så er det oplagt at smide den op i gruppen, hvor folk så kan tilbyde deres hjælp," siger Pernille Bloch Madsen.

Hun mener, at der i Egedal er behov for hjælp netop nu.

"Det er mit indtryk, for denne corona-situation har skabt en ny hverdag for os alle. Om gruppen også er relevant om én eller to uger, det må vi vente og se," siger hun.