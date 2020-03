Numlinge-gruppe gav den gas på klatredag

Atter en gang var vejret med Numlingene fra FDF Stenløse-Veksø, da de søndag gik i gang med deres klatremøde i Stenløse Syd.

"Vi er så heldige, at et af de yngste medlemmer har forældre, der begge er uddannede klatreinstruktører og samtidig bor de på et helt fantastisk sted. Mikkel og Camilla er ud over at være klatreinstruktører også inkarnerede FDF’ere – så de havde da lige lavet hele haven om til en tumleplads for de fremmødte Numlinge," siger Heidi H. Henningsen, Numlingelederen i FDF Stenløse-Veksø.

Efter den traditionelle velkomst-sang med ”Jeg kører i min lille bil” var der bål med mulighed for at lave sit eget snobrød, samt bage velsmagende bananer fyldt med pålægschokolade og puddersukker.

Linegang på en ca. fem – seks meter lang slackline blev klaret med en hjælpende hånd fra enten mor eller far, en Numlinge-FDF-skattejagt med en masse poster fordelt over hele grunden – puslespillet blev samlet og man kunne her finde ud af, hvor skatten var gemt.

Her endte alle med at få en lille præmie samt et klistermærke, der fortalte at her var en ægte vinder af et FDF - løb. Næsten alle Numlinge – fra den yngste på 2 år til de ældste på 5 år vovede sig også højt til vejrs i det store træ – forsvarligt sikret med børneklatreseler, hjelm og liner.