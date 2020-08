Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen og Helle Anna Elisabeth Nielsen fra Lokallisten Ny Egedal er klar med flere ønsker i årets budget. Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Nu starter budget-forhandlingerne: Nyt parti har ønskesedlen klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu starter budget-forhandlingerne: Nyt parti har ønskesedlen klar

Lokallisten Ny Egedal har flere budget-prioriteringer og går åbne og parate til forhandlingsbordet

Lokalavisen Egedal - 24. august 2020 kl. 14:09 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det store arresthus-projekt i Kildedal Nord stadig løber med den største opmærksomhed, så skal Egedals byrådspolitikere i de kommende dage sætte sig sammen ved forhandlingsbordet for at finde frem til årets "Budget 2021-24".

Og for første gang skal det nye parti "Lokallisten Ny Egedal" være med til at forhandle om investeringer, udvidelser og også besparelser.

"Vi ser frem til nogle gode drøftelser og forhandlinger med de øvrige partier. Vi glæder os over, at borgmesteren har modtaget os med ønsket om et bredt samarbejde," siger byrådsmedlem Ulrik John Nielsen, der er gruppeformand fra den nye lokalliste i Egedal.

Han lægger ikke skjul på, at han sammen med partikollegaerne Helle Anna Elisabeth Nielsen og Bettina Zarp går til forhandlingerne med flere ønsker.

"Vi har vores ønskeseddel klar. Alle områder er vigtige, og vi har også øje på alle Egedal-borgere, men vi skal prioritere vores ønsker, og det har vi gjort med en række forslag," siger Ulrik John Nielsen.

Mere fokus på handicappede børn Det nye parti vil helt konkret have mere fokus på handicappede børn og unge, ligesom de gerne ser en ansættelse af et årsværk med henblik på at udbrede kendskabet til og forståelsen for børn og unge med psykiske lidelser og vanskeligheder generelt i skolesystemet og blandt Egedals borgere.

På skoleområdet ønsker partiet blandt andet mere forberedelsestid til særlige inklusionstiltag, og på dagtilbudsområdet peger man på mere pædagogisk personale, flere dagplejepladser og genindførsel af hjemmepasningsordning.

Også kommunens kultur skal prioriteres, ligesom der på ældreområdet skal bevilges midler til udvikling af plan for seniorbofælleskaber i Stenløse og Ganløse.

"Vi har en række ønsker og også nogle besparelsesforslag. Sådan skal det være til en budgetforhandling, men vi vil kæmpe for de ting, som nu vi spiller ud med, og vi håber på byrådets opbakning," siger Ulrik John Nielsen.

FAKTA Sidste år præsenterede et enigt byråd et stærkt budget i balance, hvor der var plads til både investeringer og udvidelser for godt 21 mio. kr. Nu skal politikerne i arbejdstøjet for at levere et lignende budget.

Første skridt på vejen i forhandlingerne bliver med budgetseminar onsdag og fredag.

Torsdag den 3. september fra klokken 18.00 til 21.00 byder kommunen på budget-borgermøde på Egedal Rådhus.

Aftenens seks temaer vil være fordelt på de respektive politiske fagudvalgsområder: familie, kultur og erhverv, teknik og miljø, skole, social og sundhed samt byplanlægning.

Førstebehandling af budgettet er i perioden fra 9. til 16. september.

Andenbehandling af budgettet er fra den 30. september til den 7. oktober.