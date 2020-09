Novafos kommer med fire forslag til Stenløse Å-projektet. To af forslagene er en bevarelse af å'en. Arkivfoto

Nu sker der noget: Novafos peger på nye løsninger for Stenløse Å

To forslag byder på en flytning af Stenløse Å, mens to forslag bevarer den lokale å gennem byen

Lokalavisen Egedal - 22. september 2020 Af Kenneth Tanzer

I en revideret miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse by peger vand- og spildevandsselskabet Novafos på fire muligheder for at løse udfordringerne med oversvømmelser i Stenløse og dårligt vandmiljø i Stenløse Å.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Novafos, som netop har sendt sin rapport til Egedal Kommune.

"To af de fire forslag er fremkommet efter offentlig debat på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, der blev offentliggjort sidste år, og alle fire forslag lever op til Egedal Kommunes krav om at reducere risikoen for oversvømmelser i Stenløse by samt at sikre, at åen lever op til EU's miljøkrav, men løsningerne, anlægsperioden og økonomien er forskellig," oplyser Novafos.

Det første forslag går ud på, at Stenløse Å flyttes øst for Stenløse som Ny Stenløse Å. Regnvandet føres så gennem Stenløse i en regnvandsledning under jorden.

Det andet forslag viser, at Stenløse Å flyttes øst for Stenløse som Ny Stenløse Å. Regnvandet føres så gennem Stenløse i en åben rende.

Det tredje forslag byder på en bevarelse af Stenløse Å. Regnvandet føres så ned i en regnvandsledning under åen.

Det sidste forslag lægger også op til at Stenløse Å bevares, hvor der etableres decentrale regnvandsbassiner i Stenløse.

"Anlægsperioden ventes afhængig af løsning at være mellem 2 og 10 år, mens prisen for de fire forslag varierer mellem 45 og 360 millioner kroner. Dyrest er det at bevare Stenløse Å i sin nuværende form og etablere decentrale regnvandsbassiner i Stenløse. Billigst er det at flytte åen øst for byen som Ny Stenløse Å og føre regnvand gennem Stenløse i en åben rende," skriver Novafos.

På det grundlag er det Novafos' vurdering, at især to af forslagene er værd at gå videre med. Det drejer sig dels om forslaget med at flytte åen øst for Stenløse by og føre regnvandet gennem byen i en regnvandsledning under jorden. Dels om forslaget hvor åen bevares, og regnvandet føres i en regnvandsledning under åen. De to andre forslag er enten meget dyre i anlægsudgifter eller i efterfølgende driftsudgifter.

Voldsomt regnvejr i 2011 "Projektet med at klimatilpasse Stenløse by har været i gang, siden et voldsomt regnvejr ramte hovedstadsområdet i 2011. På baggrund af EU-miljøkrav er det siden blevet en integreret del af opgaven at sikre vandmiljøet," skriver Novafos.

På Egedal kommunes hjemmeside ligger en beskrivelse af den kommende proces i forbindelse med myndighedsbehandlingen i kommunen frem mod Egedal Kommunes endelige valg af løsning.

Hen over efteråret inviterer Novafos til et digitalt informationsmøde samt til et mindre antal fysiske møder. Her vil der være mulighed for at skabe et fælles vidensgrundlag omkring problemstillingen i Stenløse by og de fire løsningsmuligheder.

"Repræsentanter fra klimatilpasningsprojektets følgegruppe har løbende været i dialog med Novafos i forbindelse med de nye løsningsforslag, og samarbejdet med følgegruppen fortsættes hen over efteråret," lyder det fra Novafos.