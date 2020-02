Nu skal skolerne renoveres: Egedal Kommune er på jagt efter en byggepartner

"Jeg ser frem til at finde den helt rigtige byggepartner til projektet, som i samarbejde med brugerne skal være med til at levendegøre de principper, vi har besluttet for skolerne. Det er nyt for Egedal Kommune at udbyde en byggeopgave i et strategisk partnerskab, hvor vi lægger op til et langsigtet samarbejde med fokus på at få den bedst mulige kvalitet på vores skoler, og hvor vi i samarbejdet kan sikre brugerinvolvering og medindflydelse på projekterne, samtidig med at vi overholder tidsplaner og budgetter," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard.