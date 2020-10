Linje 358, der kører fra Roskilde til Stenløse Station, får omlagt sin rute. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu siger byrådet også ja: Linje 358 får ny rute Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu siger byrådet også ja: Linje 358 får ny rute

To "farlige" stoppesteder på Krogholmvej får nu kommunen til at omlægge ruten for Linje 358

Lokalavisen Egedal - 30. oktober 2020 kl. 11:19 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Ruten for Linje 358, der kører fra Roskilde til Stenløse Station, bliver nu omlagt.

Det ligger fast efter onsdagens byrådsmøde i Egedal Kommune.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så bliver omlægningen gennemført efter flere borger-henvendelser, der er utrygge ved de to nuværende stoppesteder på Krogholmvej, som er placeret efter ændringen af "Linje 358".

"De to stoppesteder på Krogholmvej er ikke en løsning, som vi kan være tjent med, og det tager vi nu konsekvensen af," sagde Bo Vesth på byrådsmødet.

Han har tidligere udtalt, at især stoppestedet i højre side i retning mod Stenløse på ingen måde er hensigtsmæssigt, da det er placeret tæt op af en vejgrøft og uden overgang over vejen.

"Man får helt ondt i maven, når man står der, og det er ikke sikkert for hverken børn eller gangbesværede," lød det fra Bo Vesth tidligere på måneden.

Omlægningen, der er gjort mulig af Movia, betyder, at Linje 358 fremover kører op ad Frode Fredegods Vej fra Krogholmvej, vender i rundkørslen og kører tilbage ad Frode Fredegods Vej og tilbage på Krogholmvej. Samtidig er de to stoppesteder allerede fortid.

Udgifter i vente Den nye rute vil byde på udgifter, men i år gives den øgede udgift som en tillægsbevilling på 50.000 kr., og til næste år lyder tillægsbevillingen på 200.000 kr. Derefter vil man forsøge at finde en reduktion på driftsudgifterne i 2022 og årene frem ved trafikbestillingen for 2022.

Det er ellers ikke mange måneder siden, at ruten på "Linje 358" blev ændret for at skabe en mere effektiv og direkte rejseforbindelse fra Stenløse Station mod Værebro og Jyllinge.

Efter ændringen har det dog vist sig, at skoleelever til Lilleskolen i Roskilde, der er bosat i villakvarteret omkring Frode Fredegods Vej, har fået længere gangafstand til "Linje 358", og at de føler sig utrygge, når de benyttede de nye stoppesteder på Krogholmvej.