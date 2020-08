Nu ruller bolden igen i Stenløse, Smørum og Ølstykke

Sommeren er overstået, og de lokale fodboldklubber er igen klar til at trække i støvlerne og tørne ud i serie-rækkerne.

Ledøje-Smørum, der er kommunens højest placerede klub i Danmarksserien, skal på lørdag den 15. august klokken 14.00 en tur til Herlev for at sparke sæsonen i gang.

"Vi har ventet længe på at fodboldsæsonen nu endelig kan komme i gang. Der er blevet trænet og spillet træningskampe normalt, men nu gælder det rigtige point, og den nye turneringsform, hvor holdene spiller mod hinanden to gange og de fire øverste så går til et slutspil mod de fire andre top-4 hold i den anden østkreds, gør det hele mere spændende. Tilsvarende er der også et nedrykningsspil, men vi håber på, at vi kan blande os i toppen – det kunne være sjovt at møde vennerne fra BSF næste år i et oprykningsspil," lyder det fra Ledøje-Smørum Fodbold.

I Sjællandsserien ligger naboerne fra Stenløse Boldklub, som på lørdag klokken 13.00 møder Liria i sæsonpremieren på Stenløse Stadion.

Endelig er Ølstykke FC klar til en spændende sæson i Serie 1. De sparker den nye sæson i gang på fredag den 14. august kl. 18.30 ude mod FC Rudersdal.