Jørn Arne Nielsen, administrerende direktør i Egedal Fjernvarme A/S, kalder planteskole-grunden for den bedste placering for det nye fjernvarmeværk i Ølstykke.

Nu kigger de på andre placeringer: Stort fjernvarmeværk kan opføres udenfor byzone

Egedal Fjernvarme A/S er i øjeblikket ved at undersøge andre muligheder i forhold til placeringem af et fjernvarmeværk i Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 04. november 2020 kl. 08:04 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Et nyt og stort fjernvarmeværk ser ud til at være godt på vej til Ølstykke.

Men spørgsmålet er bare, hvor den nye varmecentral skal placeres henne.

Egedal Fjernvarme A/S, der ikke længere kan se en mulighed i at drive et forsyningsanlæg i det kommende boligområde på Toftehøjskolen, har henvendt sig til kommunen med tre konkrete placeringer, nemlig et område i den grønne kile ved Frederikssundsvej, erhvervsområdet ved Udlejrevej eller grunden ved planteskolen på Udlejrevej.

Administrationen i Egedal Kommune anbefaler, at fjernvarmeværket placeres i erhvervsområdet ved Udlejrevej, men ifølge Jørn Arne Nielsen, administrerende direktør i Egedal Fjernvarme A/S, så kigger man i øjeblikket på andre placeringer end de nævnte.

"Jeg vil ikke nævne, hvor vi kigger henne, men vi undersøger nogle muligheder, og de ligger udenfor Ølstykkes byzone," siger Jørn Arne Nielsen, der understreger, at man kommer nærmere en afklaring.

"Vi kommer tættere på mål. I midten af november har vi formentlig en afklaring i samarbejde med Egedal Kommune," siger Jørn Arne Nielsen til Lokalavisen Egedal.

Tanken om et nyt fjernvarmeværk med alt fra varmpepumper til en 24 meter høj akkumuleringstank er blevet mødt med modstand blandt flere Ølstykke-borgere, der hverken synes om placeringen i erhvervsområdet ved Udlejrevej eller placeringen ved byens planteskole.

Stemning er pisket op Senest har 445 borgere skrevet under på, at de ikke ønsker et fjernvarmeanlæg i stationsbyen - en modstand, som Jørn Arne Nielsen er bekendt med.

"Det ærgrer mig, at der nærmest er pisket en stemning op i forhold til placeringen, for jeg tror de fleste bakker op om fjernvarme og grøn varme. Jeg har respekt for holdninger, og jeg ønsker naturligvis også at finde en placering, som har folkets velsignelse, men i sidste ende skal vi også kigge på, hvilken placering, der er bedst for os og vores fjernvarme-brugere. Jeg har godt set forslaget om at udbygge det eksisterende fjernvarmeanlæg i Maglevad, men det kan ikke udbygges til at forsyne Ølstykke Stationsby. Det kan jeg sige med sikkerhed," lyder det fra Jørn Arne Nielsen, som ikke lægger skjul på, at planteskole-grunden er en optimal fjernvarme-placering.

Optimal-placering "Planteskole-grunden ligger lige midt i området og vil være den bedste løsning - ikke kun for os og vores brugere, men også for borgerne. Det er rigtigt, at anlægget kræver en akkumuleringstank, men den behøver ikke være 24 meter høj. Den kan deles op i to tanke, som kunne placeres tilbagetrukket mellem træerne på planteskole-grunden. Støjen bliver heller ikke slem, for den kan vi styre ved at skrue op og ned på ønskede tidspunkter," siger Jørn Arne Nielsen.

Han oplyser, at på nuværende tidspunkt er planteskole-grunden og placeringen i erhvervsområdet ved Udlejrevej stadig i spil, men området i den grønne kile ved Frederikssundsvej er ikke længere aktuel.

"Den placering er taget af bordet som en mulighed, mens vi som sagt kigger på nye mulige placeringer," siger direktøren for Egedal Fjernvarme A/S.

