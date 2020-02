Sådan kan opførelsen af de 28 nye ejerlejligheder på Bryggertorvet i Ølstykke komme til at se ud. Skitsetegningen er fra Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S og Acting Bygherrerådgivning Aps.

Nu bygges der "modul-boliger" på Bryggertorvet

Klar om 6-8 måneder

Boligbebyggelsen, der er udviklet i et samarbejde mellem Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S og Acting Bygherrerådgivning ApS, opføres som et såkaldt "let modulbyggeri" og placeres ovenpå det eksisterende parterreetage.