Egedal Fjernvarme A/S meddeler, at prisen på fjernvarme nu bliver sænket.

Nu bliver fjernvarme-prisen i Egedal sat ned

Fire kroner pr. kvadratmeter. Sådan lyder pris-nedsættelsen hos Egedal Fjernvarme A/S

Lokalavisen Egedal - 07. februar 2020 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På de seneste informationsmøder for nye kunder annoncerede Egedal Fjernvarme A/S, at man forventede at kunne sænke den faste afgift fra den 1. januar 2020.

Nu er der et klart budskab, for de fjernvarmeforsynede arealer, som for nærværende er takseret til 42,50 kr./m2 vil blive sænket til 38,50 kr./m2 per den 1. januar 2020. Det er i reelle tal 4 kr. per kvadratmeter - og for et hus på 150 m2 betyder det en årlig nedsættelse af den faste afgift på 600 kr.

"Som sagt på møderne ville vi melde endeligt ud, når årsregnskab 2019 var afsluttet. Det er det, og med positivt udfald. Dét, sammen med såvel selskabets historik som de mange kontrakter, vi har for yderligere tilgang af kunder og konverteringer i de kommende år, gør, at vi nu har et solidt grundlag for at nedsætte prisen markant, nemlig 4 kr. per kvadratmeter," siger Jørn Arne Nielsen, administrerende direktør i Egedal Fjernvarme A/S.

Markant tilgang Årsagen til prisnedsættelsen på ti procent er der flere årsager til.

"Vi har haft en markant tilgang af nye kunder gennem de seneste fire år, faktisk en fordobling. Derudover har vi en fortsat tilgang af nye kunder de nærmeste år, herunder i Egedal By. Vi kan også nævne, at driften er effektiviseret og rationaliset. Der er ganske enkelt flere kvadratmetre at fordele de faste udgifter på. Samtidig har vi på Maglevad kapacitet til nye kunder uden at skulle ud at nyinvestere," siger Jørn Arne Nielsen i en pressemeddelelse.