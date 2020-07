Egedals rådhus har ikke mange år på bagen, men alligevel trænger bygningens facade til en renovering. Arkivfoto

Nu begynder renoveringen af Egedals rådhus og sundhedscenter

Nu bliver facaden eftergået og sikret, så både beklædningen af naturskifer og pladernes ophæng bliver en langtidsholdbar og sikker løsning

Skiferpladerne på Egedal Rådhus og Sundhedscenters facader bliver i løbet af sommeren 2020 gennemgået og remonteret for at begrænse fremtidige bevægelser i plader og ophæng.

Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Facadearbejdet igangsættes efter, at Egedal Kommune har konstateret at skiferpladerne kan bevæge sig i ophænget på de bagvedliggende aluminiumslister. Kommunen har overvåget facaden tæt og har arbejdet for at få en udbedringsaftale på plads med totalentreprenøren på rådhusbyggeriet, Züblin, om at sikre facaden.

Aftalen er nu på plads og en gennemgang af facaden, og en remontage, hvor det findes nødvendigt, kan igangsættes.

Afsluttes til oktober Aftalen med Züblinbetyder, at Züblin udfører remontagearbejdet og betaler udgifterne til arbejdet. Arbejdet går i gang cirka 6. juli og forventes afsluttet i slutningen af oktober.

"Vi har haft et godt samarbejde med Züblin om at finde en løsning på problemet. Nu bliver facaden eftergået og sikret, så både beklædningen af naturskifer og pladernes ophæng bliver en langtidsholdbar og sikker løsning, uden at det betyder ekstra omkostninger for borgerne," siger Ib Sørensen formand for Planudvalget.

Arbejdet bliver udført fra lift for at mindske gener for brugerne af Egedal Rådhus og Sundhedscenter.