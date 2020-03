Gåturen langs åen sluttede ved området lige før, at åen løber ind under Egedal Centret. Stedet er af Egedal Kommune udpeget til et område, hvor der er mulighed for at skabe et rekreative område i byen med både regnvandsforløb, og regnvandsbassiner og grønne områder. Foto: Egedal KOmmune

Send til din ven. X Artiklen: Novafos-direktør efter møde om Stenløse Å: "Vi har ikke nogen interesse i at få rørlagt hele regnvandsledningen gennem Stenløse" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Novafos-direktør efter møde om Stenløse Å: "Vi har ikke nogen interesse i at få rørlagt hele regnvandsledningen gennem Stenløse"

Egedal Kommune og Novafos gør status efter lørdagens møde langs Stenløse Å, hvor borgerne diskuterede Stenløse Å-projektet sammen med repræsentanter fra Novafos og Egedal Kommune

Lokalavisen Egedal - 03. marts 2020 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den omtalte rørlægning og omlægning af Stenløse Å er en varm katoffel.

Derfor valgte flere borgere at trodse det kolde og våde lørdagsvejr for at få en snak med Novafos og Egedal Kommune.

På en gåtur langs den nuværende Stenløse Å kunne borgerne give deres gode idéer og forslag til, hvordan forløbet af den regnvandsledning gennem byen, som er foreslået af Novafos, kan give mulighed for nye rekreative områder.

"Jeg synes, at det er positivt, at der var borgere, der mødte op til en gåtur langs åen. Her kunne vi tage snakken på stedet. Dialogen med borgerne er vigtig og i dag fik borgerne mulighed for at spørge," siger Bo Vesth, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Egedal Kommune.

Skal finde et kompromis Borgerne kunne skrive deres forslag, idéer og spørgsmål på postkort, som kommunen tog med tilbage.

"Vi har ikke nogen interesse i at få rørlagt hele regnvandsledningen gennem Stenløse, kun hvor det er nødvendigt. Man skal finde et kompromis imellem, hvor meget der skal rørlægges og hvor lange strækninger, der skal være til synligt regnvand på terræn," siger Carsten Nystrup, administrerende direktør, Novafos, i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Baggrunden er Miljøkonsekvensrapporten om Klimatilpasning af Stenløse By, som blev offentliggjort i december 2019. Den beskriver miljøkonsekvenserne for et hovedforslag og et alternativt forslag for åforløbet og for regnvandshåndteringen gennem byen.