Nordea reducerer på åbningstiden I Egedal

Nordea samler sine filialer i Ballerup og Egedal, under samme leder og tilpasser samtidig muligheden for skrankebetjening.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Hos Nordea har man besluttet at samle sine to filialer under en ledelse, med Henrik Nors som Filialdirektør.

Det betyder samtidig ændringer for de kunder, der bruger filialen i Egedal.

”Vi har set på, hvornår kunderne kommer, for vi oplever hele tiden der bliver færre og færre skrankeekspeditioner. De har været spredt ud over mange timer, nu sørger vi for at komprimere det lidt, forklarer Henrik Nors”