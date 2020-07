Se billedserie Kathe og Niels Ladefoged fra Ølstykke har haft et hav af oplevelser sammen. Nu kan de også tilføje et krondiamantbryllup til listen. Fotos: KT

Niels og Kathe har været gift i 65 år: "Det er jo spild af tid at være uvenner"

Kærligheden blomstrer stadig mellem Ølstykke-parret Niels og Kathe Ladefoged, der i sidste uge kunne fejre deres krondiamantbryllup. Lokalavisen Egedal har sat dem stævne til en snak om den første date, de mange oplevelser og et stærkt familiebånd

De smiler, holder i hånden og sender varme blikke til hinanden.

91-årige Niels og 89-årige Kathe Ladefoged er indbegrebet af ægte kærlighed.

"Ja, vi har det rigtig godt sammen. Det har vi altid haft," siger parret, der i sidste uge kunne fejre deres krondiamantbryllup med familie og venner i hjemmet på Lavendelvej i Ølstykke.

I 65 år har de været gift - en milepæl, der står i skærende kontrast til nutiden, hvor skilsmisser ikke er usædvanlige.

"Jeg skal ikke sidde her og kloge mig for meget på ægteskaber i dag, men det handler om at engagere sig i hinanden. Hvis man gør det, så er man nået langt," siger Niels Ladefoged, inden Kathe tager ordet.

"Vi har aldrig haft tid til at kede os. Vi har altid haft noget at snakke om, og så har der været beslutninger, som skulle tages og drøftes igennem. Men det er nok rigtigt, at vores generation holder mere sammen," siger Kathe Ladefoged.

Men 65 år sammen er alligevel imponerende. Hvad er jeres hemmelighed?

"Vi har altid haft et godt sexliv. Det betyder jo også meget, men ellers er der ikke nogen hemmeligheder. Vi elsker hinanden, har haft de samme interesser og fået børn og børnebørn, som har været med til at skabe et stærkt familiebånd. Jeg havde da flirtet med andre før Niels, men jeg kunne ret hurtigt mærke, at det skulle være ham. Det var en speciel følelse."

Niels Ladefoged sætter sig frem i stolen og tilføjer:

"Vi er ikke uenige om noget, hvor det udvikler sig til en diskussion. Selvfølgelig kan vi have forskellige holdninger, men det med at skændes gider vi ikke. Det er jo spild af tid at være uvenner."

Kathe og Niels, der blev gift den 2. juli 1955 i Jørlunde Kirke, husker tydeligt deres første møde året før.

På høje hæle i Holte "Det var til et Venstre-møde på Breidablik i Holte. Niels var næsten lige kommet hjem fra tjeneste som skoleleder på Grønland, og jeg arbejdede i et bilfirma. Vi havde godt set hinanden før det møde, men vi havde ikke snakket sammen. Pludselig spurgte Niels, om jeg ville med ud og gå tur rundt om Holte Sø, og selvom jeg havde høje hæle på, så tog jeg chancen. Vi faldt i hak, blev kærester, forlovet og gift året efter. Samme år (i 1955, red) byggede vi også hus i Birkerød. Senere fik vi pigerne Janne, Henriette og Charlotte. De to sidstnævnte er i dag 62 og 56 år, mens Janne døde i 1976, og så har vi jo fire børnebørn og ét oldebarn," siger Kathe Ladefoged.

Hun er født i Montreal i Canada, men hendes opvækst har været på Højskolegården i Jørlunde, som hendes forældre købte i 1932.

"Jeg havde en fantastisk barndom i trygge rammer på Højskolegården. Jeg elskede det sted, og det gør jeg stadig, selvom jeg solgte gården i 1990 efter Niels og jeg var flyttet til Ølstykke, hvor vi har boet siden 1967," siger Kathe Ladefoged, der også kan huske, da Danmark blev besat i 1940.

Mødet med tyskerne "Ja, jeg kan huske, hvordan det hele startede i dagene omkring den 9. april. De tyske tropper fløj ind over os, og så startede en ny hverdag, hvor vi nærmest levede side om side med de tyske soldater," siger Kathe.

Hun bliver bakket op af Niels, der på egen krop mærkede krigens rædsler.

"Jeg mistede to kammerater under krigen. Den ene gik til for at hjælpe jøder over Øresund, mens den anden blev skudt i Ryvangen. Det var på alle måder en forfærdelig tid," siger Niels, der som søn af en folketingspolitiker også endte med at få det politiske liv ind under huden.

"Jeg blev sekretær for Venstres finansminister Thorkil Kristensen, og generelt var jeg meget politisk aktiv i mange år. Efter 60 års medlemsskab i Venstre blev jeg dog ekskluderet på grund af et borgmestervalg," siger Niels, der senere gik lærer-vejen og endte som lærer og senere skoleinspektør på Toftehøjskolen i Ølstykke, ligesom han i tolv år var skoledirektør i Ølstykke

"Både Kathe og jeg underviste på Toftehøjskolen, og jeg husker det som en rigtig god tid på en dejlig skole. Efter min mening er det vanvittigt, at politikerne nu lukker skolen," siger Niels, der startede som lærer i Birkerød og blev derefter leder af civilundervisningen ved ingeniørregimentet på Farum Kasserne hvor Kathe i øvrigt underviste i tysk.

Besøgt 57 lande Det er dog ikke kun politik, og lærer-faget, som Kathe og Niels har været fælles om. Også interesser som jagt, fiskeri og rejser har fyldt meget.

"Vi har virkelig rejst meget, og vi har altid nydt det. Vi har besøgt 57 forskellige lande, og vi har nærmest set det meste fra Chile til Grønland. I 1985 købte vi et hus i Spanien, og der bor vi stadig tre måneder om året," siger Kathe.

Her til sidst. Hvordan er det at opnå et krondiamantbryllup?

"Det er fantastisk, og vi er også stolte over det," siger de.