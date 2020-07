"Jeg er så heldig at være både sund og rask og har overskuddet til at give lidt af mig selv," siger Nicolai Skou Palmquist fra Ølstykke, der cykler med Scleroseforeningens cykelevent Cykelnerven, som har ?en verden uden sclerose? som sit mål. Pressefoto

Nicolai fra Ølstykke cykler på hjul af stjernerne i kampen mod sclerose

"Jeg har både venner og bekendte, der er diagnosticeret med sclerose. Det betyder meget for mig at bidrage og hjælpe lidt hvor jeg kan," siger Nicolai Skou Palmquist fra Ølstykke, der til september cykler med Scleroseforeningens cykelevent Cykelnerven

Lokalavisen Egedal - 03. juli 2020 kl. 08:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

250 danske cykelentusiaster lægger sig på hjul af Tour de France-stjernerne, når de til september kæmper sig i mål på afgørende bjergtoppe.

De danske cykelryttere cykler fire af de afgørende Tour-etaper - dagen efter, at stjernerne cykler dem.

Én af dem er Nicolai Skou Palmquist fra Ølstykke, der cykler med Scleroseforeningens cykelevent Cykelnerven, som har "en verden uden sclerose" som sit mål.

På Cykelnerven deler alle 250 deltagere en fælles passion for bjergcykling af den krævende slags.

Men de har også en fælles mission - de cykler for at samle penge ind til forskning i sygdommen sclerose. Det er en sygdom, som hver dag rammer to danskere, og Danmark har en af verdens højeste forekomster af sclerose. På bare 20 år er antallet af danskere med sclerose fordoblet, og i dag lever over 16.500 danskere med den uhelbredelige sygdom.

Forskning i sygdommen er helt centralt i kampen mod sclerose, og deltagerne på Cykelnerven indsamler hvert år et stort millionbeløb til den forskning, som skal stoppe sygdommen. Hver enkelt rytter er med til at samle penge ind til den livsvigtige forskning.

Nicolai Skou Palmquist fra Ølstykke deltager på Cykelnerven, da han er vild med at cykle i bjerge og gerne vil hjælpe til i kampen mod sclerose.

"Jeg har både venner og bekendte, der er diagnosticeret med sclerose. Jeg har blandt andet en god veninde, hvis mor døde, indirekte, af lidelsen for en del år siden. Qua min deltagelse i Cykelnerven har jeg fået noget mere konkret viden om sygdommen," lyder det fra Nicolai Skou Palmquist.

Det betyder generelt meget for ham at bidrage og hjælpe lidt hvor han kan.

"Jeg er så heldig at være både sund og rask og har overskuddet til at give lidt af mig selv. Jeg syntes sclerose er en grum og kedelig sygdom, der dels rammer i en relativ tidlig alder, og mere eller mindre dømmer den ramte til mange lidelser og nedsatte kropsfunktioner før eller siden. Der er endnu meget vi ikke ved om sclerose, og derfor syntes jeg, at det giver rigtig god mening at være med til at samle ind til fordel for yderligere forskning i sygdommen'', fortæller Nicolai Skou Palmquist.

Kræver forberedelse Når Cykelnerven indtager de franske bjerge, sker det lige efter, at Tour-karavanen har ramt dem. De foregående år har det professionelle felt først ramt de samme bjerge omkring 14 dage efter, at Cykelnerven er rejst tilbage til Danmark.

På grund af rejserestriktionerne i forbindelse med Covid-19 kører Cykelnerven i år etaperne en dag efter Tour-feltet. Og med et felt på 250 ryttere er Cykelnerven endnu større end det officielle Tour de France-felt. Men det kræver et helt års forberedelse at blive klar til Cykelnerven.

Cykelnerven finder sted fra 16. til 19. september 2020 og består af nøje udvalgte bjerge fra Tourens etaper. De fire etaper byder traditionen tro på en stribe helt afgørende stigninger - heriblandt Col de la Loze, som er den helt store x-faktor for Tour de France 2020.

pressemeddelelse