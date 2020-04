Se billedserie "Jeg vidste godt, at det ville blive en stor omvæltning i starten, for det er noget andet at stå alene i et nyt land, hvor man ikke kan sproget. Man bliver hurtigt voksen,? siger Nicklas Strunk Jakobsen. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix Danmark

Nicklas Strunck Jakobsen fra Ølstykke har fået sit hollandske fodbold-eventyr sat på pause af corona-krisen: "Det er bare kedeligt"

Fra Groningen til Ølstykke og fra store stadions til selvtræning i familiens baghave. 20-årige Nicklas Strunck Jakobsen har fået sin hverdag som professionel fodboldspiller vendt på hovedet

Lokalavisen Egedal - 14. april 2020 kl. 08:20 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Superliga-debut for FC Nordsjælland, drømme-skifte til hollandske FC Groningen og et hav af ungdoms-landskampe for Danmark.

I en alder af bare tyve år har Nicklas Strunck Jakobsen fra Ølstykke allerede prøvet lidt af hvert i den store fodboldverden, men at blive flået ud af sin hverdag af en lumsk corona-virus lå alligevel ikke i kortene.

Det er dog virkeligheden for stortalentet, der sammen med holdkammeraterne i FC Groningen må konstatere, at Æresdivisionen er sat på midlertidig pause, ligesom resten af fodbold-Europa.

"Vores træning stoppede for fire uger siden, da Holland nærmest også lukkede ned, og selvom corona-spredningen ikke var så udbredt i den nordlige del af Holland, hvor Groningen ligger, så gav klubben os spillere lov til at rejse hjem. Den mulighed takkede jeg ja til, så jeg har været hjemme hos mine forældre i Ølstykke siden torsdag den 2. april," siger Nicklas Strunk Jakobsen, der er glad for beslutningen om at vende snuden hjemad.

"Jeg nåede at have et par uger i Holland med selvtræning, hvor jeg fik stukket et program i hånden. Det var fint nok, men hverdagen uden fodbold var selvfølgelig tung. Det var nogle lange aftener i min lejlighed i Groningen - faktisk så lange, at jeg begyndte at se serien Anna Pihl," siger Nicklas Strunck Jakobsen med et stille grin.

Nu er han tilbage i Ølstykke, hvor dagligdagen går med at holde formen ved lige, inden han den 26. april skal være tilbage i FC Groningen.

En anden motivation "Det er super kedeligt. Det må jeg indrømme, for når man normalt befinder sig på en fodboldbane, så er det bare noget andet at tage ud på en 7 km. lang løbetur. Man skal motivere sig på en anden måde, men det skal gøres, og jeg springer ikke over, hvor gærdet er lavest. Vi er hele tiden i kontakt med vores fysiske træner, og vi har fået et ur, hvor han også kan følge vores fysiske arbejde. Klubben er over os, og vi bliver holdt til ilden under corona-pausen, men det kan jeg godt lide. Jeg ser det ikke som overvågning, for der er også fokus på den enkeltes situation. Forleden havde vi et videomøde med hele holdet, hvor vi snakkede meget om, hvordan vi går og har det," siger Nicklas Strunck Jakobsen.

Hvordan holder du det fodboldmæssige ved lige?

"Det er også svært, men udover løb og styrketræning med nogle håndvægte, så laver jeg lidt boldtræning i haven. Det gælder om at følge de programmer, som vi har fået udleveret, så man er i bedst mulig form, når vi samles igen til træning i klubben. Jeg har før prøvet de her lange pauser, så jeg kender den rytme det kræves."

Nicklas Strunck Jakobsen, der har en fortid i både Ølstykke FC, Stenløse Boldklub og Frederikssund, fik i februar 2018 Superliga-debut for FC Nordsjælland i en kamp mod OB. Siden er det blevet til 33 førsteholdskampe, inden FC Groningen i sommer stod og viftede med en 4-årig kontrakt.

Venter på debut "Det gik pludselig stærkt. Inden jeg så mig om, så sad jeg i et fly til Amsterdam og så videre i bus til Groningen. Det var et stort øjeblik," siger Nicklas Strunck Jakobsen.

Mere end et halvt år senere har han stadig sin officielle debut til gode i Æresdivisionen, men den manglende spilletid bekymrer ikke det unge midtbanetalent.

"Jeg er hverken skuffet eller bekymret. Selvfølgelig vil jeg gerne spille, hvor det er sjovest, men klubben og jeg har lagt en god plan for min udvikling, så jeg stresser ikke. Det går den rigtige vej og jeg træner godt. Jeg har også været på bænken stort set hver uge, så spilletiden skal nok komme, hvis jeg fortsætter med at knokle på," siger Nicklas Strunck Jakobsen, der kalder de første otte måneder i Holland for lærerige.

"Jeg har selvfølgelig brugt de første måneder på at vænne mig til klubben, spillestilen og hele miljøet. Det var også planen fra starten. Niveauet til træning er også hårdere end i FC Nordsjælland. Der bliver braget igennem hver eneste dag, og det handler om at være klar og kæmpe for sin plads, men hele miljøet i klubben tiltaler mig. Under vores video-samtaler, så går de i dybden med detaljerne og forventningerne til én. De stiller krav, men det foregår gennem en klar og tydelig dialog. Det er en rigtig god klub," siger han.

Også flytningen fra de trygge rammer hos far og mor i Ølstykke til en tilværelse på egne ben i Holland har krævet en tilvænning for Nicklas Strunck Jakobsen.

"Jeg vidste godt, at det ville blive en stor omvæltning i starten, for det er noget andet at stå alene i et nyt land, hvor man ikke kan sproget. Man bliver hurtigt voksen," siger Nicklas Strunk Jakobsen, der sætter pris på den hjælp, som klubben har stillet til rådighed.

Godt tilpas "Min agent hjalp mig med at finde en lejlighed, der er stor nok til at familien kan komme på besøg fra Danmark, og så har klubben hjulpet med en masse praktiske ting. Det har betydet meget for mig, så jeg hurtigt kunne koncentrere mig om fodbolden. Nu har jeg vænnet mig til livet i Groningen, og jeg føler mig rigtig godt tilpas i byen. Jeg er alene dernede, men jeg føler mig ikke alene," siger den unge fodboldspiller, der også er faldet i hak med en hollandsk familie.

"En lærer har præsenteret mig for sin familie. Dem kan jeg altid besøge og tale med, hvis jeg har noget på hjerte. Det er vigtigt at finde nogle bekendtskaber, når man er alene i et fremmed land, så de har været en stor hjælp," siger Nicklas Strunck Jakobsen, der trods det nuværende corona-afbræk er fortrøstningsfuld omkring sit hollandske eventyr.

"Jeg er stærk mentalt, så jeg ser lyst på fremtiden," siger han.

FAKTA

Nicklas Strunck Jakobsen

Født 17. august 1999 og fra Ølstykke

Han har spillet ungdomsfodbold i Ølstykke FC, Stenløse Boldklub og Frederikssund IK.

I 2014 skiftede han til FC Nordsjælland

To år senere blev han kåret til årets U17-talent af DBU

Han fik Superliga-debut for FCN i februar 2018 mod OB.

Han nåede at spille 34 kampe for FCN - 27 af dem har været i Superligaen

I august 2019 blev han solgt til den hollandske klub FC Groningen, hvor han har fået en 4-årig kontrakt