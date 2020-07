Et naturcenter ved Sperrestrup Skov, i området omkring Tungegården, er en god idé, lyder det nu fra Naturstyrelsen. Foto: Finn Due Larsen.

Naturstyrelsen er positiv: Bakker op om naturcenter i Sperrestrup Skov

Kommunen og foreningerne er velkomne til at kontakte os, lyder det fra styrelsen

Lokalavisen Egedal - 22. juli 2020 kl. 07:03 Af Finn Due Larsen

Et naturcenter ved Sperrestrup Skov er en idé, som nu får opbakning fra en meget vigtig side.

Nemlig Naturstyrelsen, der ejer grunden, hvor foreninger ønsker at etablere et naturcenter.

Som vi omtalte i Lokalavisen i maj, har de tre foreninger, der i dag holder til på Spejderengen - Erik Harefod Gruppe, FDF Ølstykke og DUI Leg & Virke - et stort ønske om at flytte til areal tæt ved Sperrestrup Skov, overfor Tungegårdens Børnehave.

Et mangeårigt ønske, som fik fornyet vind i sejlene, da planerne om etablering af Ølstykke Privatskole på Spejderengen dukkede op. Selv om privatskole-planerne, som tidligere omtalt, nu er kuldsejlet, har foreningerne ikke opgivet planerne om at oprette et Naturcenter Sperrestrup.

Et forslag, som har fået positiv opbakning fra Egedal Kommunes side. Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, har tidligere betegnet det som "et sindssygt spændende projekt".

Og nu er der altså også tommelfingre op fra ejeren af grunden.

Tungegården "Naturstyrelsen vil som grundejer gerne arbejde for, at der etableres et naturcenter i Sperrestrup Skov", siger Kim Søderlund, der er skovrider i Naturstyrelsen.

"Så kommunen og/eller foreningerne er meget velkomne til at kontakte Naturstyrelsen, så man kan drøfte mulighederne."

Han ser muligheder i Tungegården:

"Umiddelbart var det oplagt at se på, om Tungegården kunne udbygges eller indrettes til også at omfatte denne funktion. Tungegården ejes nemlig af Naturstyrelsen, men lejes og drives af kommunen. Men andre muligheder kan naturligvis også drøftes."

Men om projektet kan realiseres økonomisk, er dog et åbent spørgsmål, lader Kim Søderlund forstå:

"Det store problem vil i den sidste ende nok være: Hvordan skaffes der driftsmidler til naturcenteret, for Naturstyrelsen har for tiden ikke økonomiske midler til at bidrage til driften."