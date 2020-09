I Stenløse vil Ellen Brunbech vise sin gift-frie have frem på Naturens Dag. Pressefoto

Naturens Dag rykker til Stenløse med havebesøg

Ellen Brunbech inviterer på havebesøg på Naturens Dag søndag den 13. september

Naturen holder åbent hus med en masse spændende oplevelser søndag den 13. september. Her er det nemlig Naturens Dag, og over hele landet er der naturaktiviteter for dig og din familie.

I Stenløse inviterer Ellen Brunbech til Naturens dag fra klokken 14.00 til 15.00 i sin have på Højdevej 6B i Stenløse, hvor hun viser hvordan en gift-fri have kan give værdifulde levesteder for vilde dyr og planter.

Haven indeholder mange elementer som højt græs, dødt træ og vand, der giver levesteder til vilde dyr og planter. Også nyttehaven giver levesteder til kryb og kravl. Ellen dyrker nemlig sin nyttehave som en skovhave og hun fortæller:

"Min skovhave ligner ikke rigtig en skov (endnu), men den er på vej. Den består mest af alle mulige træer, buske og flerårige planter, der kan spises. Denne slags skovhaver er gode for jorden, insekterne og menneskene, og de er mere klimaresistente end traditionelle køkkenhaver. Kom og se og få en snak om "skov-nyttehaver": Hvorfor og hvordan og ikke mindst hvordan får man spist det man dyrker. For det sidste hører jo med, hvis det rigtig skal give mening". De spiselige planter fra skovhaven ligner ikke så tit dem vi kender fra en traditionel køkkenhave og supermarkedet, så for at dele erfaringer og inspiration med andre så har jeg startet en blog om at lave mad med planter fra skovhaven "fraskovhaventilmaven.dk", lyder det fra Ellen Brunbech.

Arrangementet er en del af "Naturens Dag", hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række foreninger, kommuner, naturvejledere, institutioner mv. inviterer til naturarrangementer over hele landet. På www.naturensdag.dk kan man læse mere om de oplevelser, der venter på Naturens Dag.