Forslaget om et naturcenter her ved Tungegården er blevet afvist af Naturstyrelsen.

Naturcenter: Nej til den ønskede skov-placering

Men stadig politisk optimisme: Vi skal finde et andet sted

Lokalavisen Egedal - 11. november 2020 kl. 13:59 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Planerne om et nyt naturcenter i Egedal er løbet ind i forhindringer.

Som tidligere omtalt ønsker de tre foreninger, der i dag holder til på Spejderengen, at oprette et Naturcenter Sperrestrup. En placering ved Sperrestrup skov, tæt på Tungegården, har længe været i kikkerten.

Men den placering bliver ikke til noget. Det oplyser Leif Tomasson fra Erik Harefod Gruppe, en af de tre foreninger.

"Vi har været til et møde med Naturstyrelsen, hvor vi fik at vide, at den placering ikke er mulig i forhold til skovloven."

Naturstyrelsen ejer grunden, hvor de tre foreninger ønsker et naturcenter oprettet. I juli i år lod styrelsen ellers forstå, at man er meget positivt overfor foreningernes planer.

"Skovloven sætter nogle begrænsninger. Der er en regel om, at man ikke kan bygge på stedet, hvis der ikke er bygget i forvejen", siger Leif Tomasson.

Spørgsmålet er så, om et naturcenter kan placeres et andet sted i Egedal. Leif Tomasson lader forstå, at foreningerne ikke har opgivet planerne:

"Men jeg er nok ikke så optimistisk som tidligere. Det bliver svært at finde en oplagt placering."

Politisk er der dog stadig et stort ønske om at opføre et naturcenter. Som vi omtalte i oktober, er det lagt ind som en del af budgetforliget for 2021 at få bygget "et moderne naturcenter". Som skal anvendes af skoler og daginstitutioner, men også være et udflugtsmål for familier i Egedal, med mulighed for overnatning og madlavning i shelters.

Optimismen er stadig intakt, lader Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, forstå.

"Jeg opfattede nu ikke mødet med Naturstyrelsen så trist. Nu må vi se på mulighederne for at finde et andet sted, og jeg ved at administrationen allerede arbejder på sagen. Det kan godt komme til at tage lidt tid, men jeg er sikker på det nok skal lykkes."

En anden politiker, der har talt varmt for et naturcenter, er Anne-Mie Højsted Johansen (Soc.). Hun ærgrer sig over Naturstyrelsen udmelding, men tror stadig på sagen:

"Det er en smaddergod idé, og vi skal finde et sted hvor vi kan bruge og udvikle vores natur. Det skal altså bare lykkes."