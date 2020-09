Narkobilist standset på tankstation

Her blev han, ifølge politiet, bedt om at tage en narkometertest, og da den viste, at manden var påvirket af både kokain og cannabis, blev han sigtet for narkokørsel og taget med til hospitalet, hvor der blev taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige påvirkelsesgrad.