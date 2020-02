Modstand mod ambitiøs Kildedal-plan: Ny forening vil kæmpe for det åbne landskab

Det er dette område mellem Langagergaard og Knardrup, som den nye forening vil kæmpe for at bevare. Egedal Kommune kan dog ende med at give grønt lys til hotel-projekt eller et arresthus - eller måske endda et DBU-træningsanlæg, hvis DBU altså gør alvor af interessen og vælger Egedal Kommune som ny base for kommende landsholdsspillere. Arkivfoto: KT

Jørgen Bentsson, formand for DN-Egedal, vil sammen med en kreds af borgere tage initiativ til at danne en forening, der kæmper imod planerne om et arresthus og et hotel

Lokalavisen Egedal - 14. februar 2020

Et arresthus, et DBU-træningscenter eller et stort hotel-projekt.

Egedal Kommune har smidt tre ambitiøse bolde i luften over det store landskab mellem Kildedal og Knardrup.

Spørgsmålet er bare, hvilken bold og hvilket projekt, der lander ned i området og sikrer en masse rare millioner i kommunekassen.

For selvom flere Egedal-borgere er positive overfor et nyt og indbydende hotel eller muligheden for at se kommende landsholdsstjerner på tætteste hold, så er der også borgere, som vender tommelfingeren nedad.

Én af dem er Jørgen Bengtsson, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Egedal. Sammen med en kreds af borgere tager han nu initiativ til at stifte en forening, hvis formål er ganske klart.

"Vi er imod samtlige byggeprojekter på området fra Langagergaard til Knardrup. Det ligger helt fast, men vores formål med foreningen er mere end en modstandskamp. Vi vægter det ligeså højt, at vi i samme omgang kæmper for en bevarelse af det åbne landskab. Vi mener, at kommuneplanens visioner om en kommune, hvor der findes åbent land mellem de afgrænsede landsbyer, er så vigtigt at kæmpe for," siger Jørgen Bengtsson.

Den nye forening, der efter alt at dømme bliver stiftet på et møde på onsdag den 19. februar kl. 19.30 på Rytterskolen i Ganløse, er klar til at trække i arbejdstøjet.

"Det er vigtigt at understrege, at vi er en selvstændig forening. Den har ikke noget med DN-Egedal at gøre, men som privatperson er det selvfølgelig min holdning, at vi skal kæmpe for en bevarelse af vores skønne naturområde. Når vi snakker hotel-lejligheder med butikker eller et muligt arresthus med en seks meter høj mur eller fodboldbaner med 25 meter høje lysmaster, så er der ikke tale om udvikling af området. Der er mere tale om en afvikling, og vores dyreliv i området vil i den grad tage skade af byggerier i denne størrelse," siger Jørgen Bengtsson, der håber, at den nye forening kan være med til at sætte kommunen under pres.

Står stærkere "Vi er nogle stykker, som er imod de her planer, og vi står stærkere sammen end hver for sig. Det er også én af grundene bag vores nye forening," siger Jørgen Bengtsson.

Mens den nye forening vil holde hånden over området fra Langagergaard til Knardrup, så er man mere åben overfor bebyggelse syd for Langagergaard - det vil sige i området tæt på Kildedal Station.

"Hvis man når i mål med et projekt, så ser vi hellere dette område. Det vil vi ikke modarbejde," siger Jørgen Bengtsson.