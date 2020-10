Mobilt corona-testcenter kommer til Egedal

Mobilt testcenter uden tidsbestilling kommer til Egedal 24. og 25. oktober. Mulighed for dig der ikke har symptomer

I weekenden er der mulighed for at blive testet for Corona uden tidsbestilling.

Det midlertidige testcenter gæster Egedal Rådhus lørdag den 24. oktober og Smørum Hallen søndag den 25. oktober.

"Du skal bære mundbind, når du ankommer til testcenteret. Svar på podningen kan forventes indenfor 48 timer, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.