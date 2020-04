Artiklen: Mistænkte mand for at tage hestepige-billeder

En mistanke om, at en en mand ikke bare kørte rundt i området på må og få, men tog billeder af børn, der var ude at ride i nærheden af rideskolen på Risbyvej ved Smørum, fik søndag eftermiddag politiet til at sende en patrulje til stedet for at tale med manden.