Mindeord over Axel Stiig Nielsen

Jyllinge sogns kirkeværge Axel Stiig Nielsen er pludselig død, 84 år gammel. Axel har været medlem af Jyllinge Sogns menighedsråd i 20 år, og for 12 år siden overtog han hvervet som kirkeværge. Kirkeværgen er den person, der i det daglige har ansvar for kirkens bygninger, kontakten med håndværkere og tilsyn med vedligeholdelse af kirker, præsteboliger osv.

Axel røgtede dette hverv med stor omhu og dygtighed. Han brugte mange timer på arbejdet, og han glædede sig over alle de forbedringer, som han var med til at få på plads. I det daglige fællesskab med ansatte og frivillige var meget skattet, ofte med en humoristisk bemærkning.

Trods sin alder var Axel Stiig Nielsen slet ikke færdig med sit engagement ved kirken. Han var netop blevet genvalgt ved menighedsrådsvalget tirsdag 15.september. I det nummer af Jyllinge Sogns Kirkenyt, som dækker september og oktober er det ved et tilfælde ham, der skriver om det at være med i menighedsrådet.

Her skriver han bl.a.: "Jeg har nu været med i fem perioder og stiller op igen til en ny fireårig periode. Arbejdet i menighedsrådet er frivilligt og på mange måder spændende, afvekslende og berigende. Jeg har været meget glad for medlemskabet." Axel ville formentlig også være blevet genvalgt som kirkeværge i det nye menighedsråd. For han var "still going strong", selvom det kunne knibe lidt med hørelsen.