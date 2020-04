Mindeord

Hanne Hansen har skrevet disse mindeord om Ole Grønlund Haarbye

Lokalavisen Egedal - 28. april 2020 kl. 06:55 Af Hanne Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ildsjæl, en tidligere Ganløse borger er den 22 april 2020 død 70 år gammel på Hospice i Roskilde.

Ole og hans hustru Benthe var en årrække ansat på Rødovre kursuscenter Skovly, der kom børn, der kom pensionister!! både unge og gamle elskede den måde Ole behandlede dem på - ALTID med et glimt i øjet og ikke bange for at fortælle små "løgnehistorier"!

Han deltog aktivt i sportslivet i Ganløse. Han var aldrig bleg for at give en hjælpende hånd alle steder!

Han var til fest og farver ingen tvivl om det! Til en håndboldfest kom han udklædt som Troels Trier og han dansede med Benthe (son var Rebekka Bruel) VI lå flade af grin.

Ole var medlem af Idrættens Venner i Ganløse og var - i år for 30 år siden - med til at starte I.V Kræmmermarked , først i det små, det har senere vokset sig stort, han har "været alle steder" og det økonomisk overskud har i årene været en stor hjælp for Idrætslivet i Ganløse. Ole og Karl Aage har sammen modtaget Stenløses kommunes lederpris.

Da Ole og Benthe sluttede arbejdslivet på Skovly flyttede de kortvarigt til Rødovre og senere Næstved egnen, Ole har sat sit "aftryk" på Ganløse og vil blive husket af mange. Benthe døde for nogle år siden , hvilket var et stort savn for Ole!

Vore tanker går til Oles børn, svigerbørn og børnebørn

Tak for din indsats Ole.

Ære være dit minde.

Vi ved Ole ville have sagt: TIMERNE FØLES SÅ KORTE ingenting varer ved mor jer nu godt, når jeg er borte, jeg ønsker jer SANG og KÆRLIGHED