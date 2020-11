Mindeord om Niels Escherich

Niels var naturligvis vores pianist. Ofte foregik sangaftnerne indendørs, men for nogle år siden var midsommeren mild. Vi spiste udendørs hos en anden nabo, fik vist lidt vin. Vores sanghæfter kom frem, men hvad med musikken? - Min mand og jeg havde netop besluttet os for at skille os af med vores klaver. Nu hentede et par stærke mænd deres sækkevogne, fik bikset det tunge klaver op, kørt ind til naboen og placerede instrumentet midt på den grønne plæne. En stol kom til. Niels satte sig og slog et par akkorder an. Men der manglede noget, så blev der sat et glas rødvin på klaveret og et tændt stearinlys - og en anden hentede en parasol på grund af duggen. Niels tronede på midten af græsplænen hele den lyse sommernat og spillede de skønneste danske sange. Vi andre skrålede med af hjertens lyst - til det blev lyst.