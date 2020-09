Mindeord om Myse Nathansen

Hun boede i Veksø indtil for 4 år siden, hvor hun fik en lejlighed i Gentofte i nærheden af datteren Louise.

Hun var kirkesanger ved Veksø Kirke i flere år, underviste på Frederikssund Privatskole og derefter nær¬mest i en menneskealder ved Sten¬løse Musikskole. Endvidere havde hun mange privatelever, så det er ikke få mennesker, der har været i direkte kontakt med Myse. Mest kendt blev hun nok for sin ledelse sammen med Bjarne Kulmbak af det månedlige "syng sammen-arrangement" på Stenløse Rådhus, nu kulturhus, som borgmester Willy Eliasen var en af initiativtagerne til.

Hun var uddannet i København og London og sang i Det kgl. Teaters Operakor. Som teaterelsker satte hun flere musicals op - både for voksne og børn - i salen på Veksø Kro, således "Pinafore", "Sound of Music" og "My Fair Lady".