Mindeord, Arne Bode

Tidligere formand for Ølstykke Tennisklub, Arne Bode (f.18/4 1946), er død. Efter kort tids sygdom er Arne's kamp mod kræften slut.

Det er en kæmpe personlighed og en meget aktiv tennisspiller, der har spillet for sidste gang.

Det er ikke kun i Ølstykke Tennisklub, at Arne Bode har sat sit mærke. Udover klubbens bestyrelse, har Arne også siddet i uninonens (SLTU) bestyrelse. At Arne's arbejde var værdsat, kan ikke underkendes: æresmedlem i ØTK, modtager af SLTU's fortjenstnål 2 gange, modtager af DTF's fortjenstnål 2 gange og modtager af DTF's ærestegn. Disse hædringer bevidner at Arne Bode har gjort en kæmpe forskel i tennis-Danmark.