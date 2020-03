Midt krisen: Spejdergruppe i Stenløse opfinder "hjemmespejd"

"Vi har samlet et bredt udvalg af opgaver, der kan løses derhjemme. Det kan være alt fra at tegne eller gå på edderkoppejagt til at lave et nyt knob eller lave et dukketeater i Lego. Der er rigtig mange muligheder for at blive aktiveret under hjemmespejd. Vi smider nogle opgaver op på vores facebookside, og så kan alle drage nytte af dem. Kun fantasien sætter i princippet grænsen," lyder det fra spejdergruppen DDS Stenlænderne.