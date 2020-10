Michael Vesterskov er højaktuel med nyt album

"Vi higer efter lykken, skal helst tage os lykkelige ud og føler os forfejlede, hvis ikke vi er lykkelige. Ugeblade, magasiner og livsstilsprogrammer er fyldt med jagten på lykke. Men ingen har fundet formlen endnu. På et tidspunkt satte mig for at undersøge fænomenet lykke og faldt over filosoffen Arthur Schopenhauers forslag om, at man i stedet for at prøve at blive lykkelig og være glad hele tiden, måske hellere skulle prøve at være mindre bedrøvet. Netop den sætning kunne jeg selv bedre leve op til, og jeg slap for det pres at skulle være lykkelig/glad hele tiden," fortæller Michael Vesterskov.